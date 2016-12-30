تأهل نادال وموراي إلى نصف نهائي «مبادلة للتنس»

تأهل الإسباني نادال حامل لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس، لملاقاة الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثالث عالمياً، في الدور نصف النهائي من البطولة التي انطلقت منافساتها، أمس، على ملاعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فيما تأهل البريطاني آندي موراي المصنف الأول، لمواجهة البلجيكي الشاب ديفيد جوفان.

وفاز نادال الحائز 14 بطولة غراند سلام على التشيكي بيرديتش، أمس، بشوطين نظيفين وبنتيجة 6ـ0 و6ـ4 في اليوم الأول، بينما نجح النجم الصاعد جوفان، المصنف 11، في التغلب على الفرنسي تسونغا 7ـ6 و6ـ4.