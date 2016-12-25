منتخبنا يفقد فرصة المنافسة على خليجي سلة الكراسي المتحركة

فقد المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة فرصة المنافسة على لقب البطولة الخليجية الثامنة بعد خسارته من المنتخب السعودي بنتيجة 38ـ45 في ختام مباريات الجولة الرابعة من البطولة التي أقيمت مساء أول من أمس بالصالة الرياضية لجامعة نيويورك بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وانحصر الصراع على اللقب بين المنتخبين السعودي والكويتي بعد فوز الأخير على نظيره العماني في الجولة ذاتها بنتيجة 55ـ42 ليحتل الأخضر السعودي صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي، فيما احتل منتخبنا الوطني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وجاء المنتخب العماني في المركز الرابع بـ3 نقاط، بينما تذيل منتخب البحرين البطولة برصيد نقطتين.

وتعد الخسارة هي الثانية للأبيض في البطولة بعدما خسر المباراة الأولى أمام منتخب الكويت حامل اللقب وأبرز المرشحين، الذي يواجه منافسة قوية من جانب المنتخب السعودي، إذ من المفترض أن تكون المواجهة التي جمعت بين المنتخبين مساء أمس حاسمة في تحديد بطل النسخة الحالية.

وتختتم البطولة مساء اليوم بمواجهة تحصيل حاصل تجمع بين منتخبنا الوطني ونظيره البحريني في الساعة الرابعة عصراً، يعقبها مراسم تتويج البطل.

مرحلة إحلال

من جانبه أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين أن المنتخب الوطني يعيش مرحلة إحلال وتجديد على صعيد اللاعبين، إضافة إلى أن الجهاز الفني الحالي لا يزال يحتاج إلى وقت حتى تتضح بصماته مع المنتخب.

مشيراً إلى أن المنتخب الوطني لم يحصل على وقت كاف للاستعداد بناء على التغييرات التي طرأت على صفوفه قبل المشاركة في البطولة، إلا أنها تعد فرصة جيدة للاحتكاك قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا المقبلة.