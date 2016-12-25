الصدارة للنصر والوصل والعين في اختراق الضاحية

شهد ممشى الخوانيج بدبي البطولة الثالثة لاختراق الضاحية التي نظمها اتحاد ألعاب القوى تحت مسمى اللقاء الثالث بمشاركة 212 متسابقاً يمثلون 17 نادياً بينهم 44 متسابقاً في فئة الرجال و43 متسابقاً في فئة الشباب و61 متسابقاً في فئة الناشئين و64 متسابقاً في فئة الأشبال، بمشاركة أندية الأهلي والوصل والعين والنصر ودبا الحصن والفجيرة وحتا والحمرية وفلج المعلا والإمارات والعربي والخليج والرمس والبطائح والجزيرة الحمراء ومليحة، وغابت عن المشاركة 4 أندية هي الشارقة والذيد ومصفوت ومسافي والظفرة.

وجاءت المنافسة في السباقات الأربعة «العموم والشباب والناشئين والأشبال» قوية ومثيرة.

وشهد السباقات الأربعة كل من المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى وصالح محمد حسن الأمين العام وراشد الجربي وعلي خميس النيادي وراشد الجاري الكتبي أعضاء المجلس.

النتائج

وأسفرت نتائج سباق الرجال «العموم» ومسافته 10 كيلومترات عن فوز لاعب النصر خليفة محمد عبيد وقطع المسافة في 32.59 دقيقة، وتلاه في المركز الثاني لاعب حتا محمد سليمان حمد وزمنه 35.02 دقيقة، ثم لاعب العين محمد عثمان محمود ثالثاً وزمنه 35.22 دقيقة.

وفي سباق الشباب ومسافته 6 كيلومترات فاز بالمركز الأول لاعب نادي الوصل سالم راشد أحمد وزمنه 22.30 دقيقة، وتبعه في المركز الثاني لاعب نادي البطائح أحمد إسماعيل محمد وزمنه 22.53 دقيقة ثم لاعب الحمرية سالم خالد سالم وزمنه 23.30 دقيقة.

وفي سباق الناشئين ومسافته 4 كيلومترات تصدر السباق عبد السلام إبراهيم فارح لاعب نادي العين، وتلاه زميله منصور راشد الحساني ثانياً وزمنه 14.48 دقيقة، ثم لاعب الحمرية عبد الرحمن ركاد ثالثاً وزمنه 14.55 دقيقة.

أما سباق الأشبال ومسافته ثلاثة كيلومترات فقد فاز بالمركز الأول لاعب العين بدر محمد سعيد وزمنه 11.11 دقيقة، وتبعه في المركز الثاني لاعب البطائح باسل زيد وزمنه 11.26 دقيقة، وحل ثالثاً لاعب الخليج محمد حسن عبد الله وزمنه 11.57 دقيقة.

وأعرب المستشار أحمد الكمالي عن سعادته البالغة بالمشاركة الإيجابية للأندية وللمستوى المتميز للاعبين لا سيما وأن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يعكف هذه الأيام على اختيار العناصر التي ستنضم للمنتخب الوطني الأول الذي سيمثل الدولة في بطولة دول مجلس التعاون لاختراق الضاحية التي ستستضيفها الدولة في 17 فبراير المقبل وبطولة العالم لاختراق الضاحية في أوغندا خــلال يــوم 26 مارس المقــبل.

من جانبه أهاب صالح محمد حسن بالأندية بضرورة تسجيل اللاعبين في موعد غايته 31 ديسمبر الجاري وفق اللائحة، منوهاً بأن هناك 4 بطولات «ملتقيات» مقبلة للضاحية ليصبح عدد بطولات الموسم الحالي 8 بطولات لأثراء اللعبة في إطار الاستعداد الجدي للاعبينا وإعدادهم بالصورة المرضية قبل الاستحقاقات المقبلة.