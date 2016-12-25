العين بطل كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

واصل جوجيتسو العين تألقه وحصد لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وتصدر «الزعيم» المنافسات لفئة السيدات والرجال، منتزعاً المركز الأول، وكان العين قد فاز أيضاً بلقب الجولة الأولى والتي أقيمت في أغسطس الماضي، وألهب 180 لاعباً ولاعبة، المنافسات، من 12 نادياً، وجرت لفئات الناشئين والشباب والرجال بالنسبة للذكور، والإناث «ناشئات، فتيات، والسيدات».

حضر المنافسات التي جرت على صالة آيبيك آرينا بالعاصمة أبوظبي أمس، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو.

وكانت الرغبة في الفوز وتقديم الأفضل سمة المشاركين من جميع الفئات والأعمار، واحتسب ترتيب المراكز بحسب النقاط وليس ترتيب الميداليات الأولمبي، مشاركة 12 فريقاً في منافسات الرجال والناشئين، و6 فرق في منافسات السيدات والناشئات.

وتهدف البطولة إلى تنشيط الأندية وتحفيزها للقيام بدورها، حيث إنها مخصصة للاعبين واللاعبات المواطنين والمواطنات فقط، الذين يشاركون ممثلين لأنديتهم فقط، وبلغ إجمالي جوائزها 800 ألف درهم، من بينها 200 ألف للنادي صاحب المركز الأول في المجموع العام للنقاط والميداليات، فيما يحصل الوصيف على 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث على 65 ألف درهم، ويحصل البطل أيضاً على كأس صنعت خصيصاً، وتم تصميمها على شكل حزام الجوجيتسو بشكل فني مبهر.

العين يتصدر

وتصدر الترتيب العام للأندية لجميع الفئات من ذكور وأناث، العين بـ 18 ميدالية منها 11 ذهبية، و4 فضيات، و3 برونزيات و440 نقطة، وثانياً الجزيرة 12 ميدالية، 2 ذهبية و6 فضيات، و4 برونزيات ومجموع نقاط 220، وحل الوحدة ثالثاً بـ 9 ميداليات 3 ذهبيات، و2 فضية، و4 برونزيات بـ 170 نقطة.

وجاء الظفرة رابعاً بذهبية وحيدة، و3 فضيات، و2 برونز بنقاط 110، وعجمان خامساً بـ 4 ميداليات 2 ذهبية وفضية وبرونزية بـ 90 نقطة، والنصر سادساً بـ 2 ذهبية وفضية برصيد 80 نقطة، والإمارات سابعاً بذهبية وفضيتين ومجموع نقاط 70 نقطة، والشارقة ثامناً بـ 3 فضيات و60 نقطة، وحل الأهلي تاسعاً بذهبية و2 برونز بـ 90 نقطة، وتساوى معه في الترتيب التاسع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفرسان، وجاء الوصل أخيراً في الترتيب العاشر.

وبالنسبة لفئات الناشئين والشباب والرجال أحرز نادي العين 12 ميدالية منها 9 ذهبيات، وفضية، و2 برونزية ومجموع نقاط 310، بينما جاء الجزيرة في الترتيب الثاني بذهبية واحدة و4 فضيات و2 برونزية ومجموع نقاط 150، بينما حل عجمان ثالثاً بـ 4 ميداليات منها 2 ذهبية وفضية، وبرونزية ومجموع نقاط 90، وجاء الوحدة رابعاً بذهبية وفضية و4 برونزيات رافعاً رصيده من النقاط إلى 90.

وحل النصر خامساً بـ 2 ذهبية وفضية، بـ 80 نقطة، وجاء الإمارات سادساً بـ 70 نقطة بعدما أحرز ذهبية وفضيتين، بينما حل الشارقة في الترتيب السابع بـ 3 فضيات و60 نقطة، ومركز اتحاد الجوجيتسو ثامناً بـ فضية و2 برونز، بـ 50 نقطة، وجاء الظفرة 9 بفضيتين، 40 نقطة، أما الأهلي والوصل فحلا في المركزين الأخيرين متساويين في برونزية وحيدة و10 نقاط.

وبالنسبة لفئات الإناث «ناشئات»، فتيات وسيدات، حقق فريق العين المركز الأول بـ 6 ميداليات منها 2 ذهبية، و3 فضيات، وبرونزية واحدة، وبذلك يبلغ مجموع نقاطه 130 نقطة، وجاء الوحدة ثانياً بـ 2 ذهب وفضية بجموع نقاط 80 نقطة، وحل الجزيرة ثالثاً بذهبية و2 فضة، ليرفع رصيده من النقاط إلى 70، كما حل الظفرة رابعاً بذهبية وفضية و2 برونز ليبلغ رصيده 70 نقطة، وجاء نادي الفرسان في الترتيب السادس بـ 50 نقطة محققاً فضية و3 برونزيات، وحل الأهلي سادساً بفضية وبرنزية مكتفياً بـ 40 نقطة.

وقال يوسف البطران المسؤول عن الأندية والمراكز في الاتحاد، إن الجولة الثانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، والجميع يسعى إلى إنجاح المنافسات، والتي أنهينا منها جولتين وتتبقى الثالثة الحاسمة في مارس المقبل.

دور إيجابي

وصف البطران دور الأندية بالإيجابي من حيث التفاهم والانسجام مع فكر الاتحاد الرامي إلى تعزيز اللعبة، وزيادة أعداد المنتسبين إليها بالإضافة إلى رفع المستوى الفني للاعبين سواء إناث أو شباب، ومن ثم دعم المنتخبات الوطنية بالأبطال القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، لافتاً إلى أن الجوجيتسو أصبح موجوداً في كل بيت وإن لم يكن مشاركاً فهو مشجعاً.

وأضاف: سعيد بالمشاركة الإيجابية للأندية والبالغة 12 نادياً من مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن العدد مقبول في المرحلة الحالية، لكن دائماً نطمح إلى الأفضل، والبطولة تتطور في كل جولة، والمنافسات تكتسب حافزاً قوياً وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي موسع.

إشادة

أشاد البطران بمشاركة الأندية وتنويع الفئات العمرية لديها، خصوصاً نادي الظفرة وهو المشارك بأكبر عدد من الإناث، والجميع يطمح إلى خلق جو تنافسي فعال على بساط النبلاء، لافتاً إلى أن هناك انسجاماً وتوحداً في الرؤى مع الاتحاد.

يوسف البلوشي: تجاوزنا بعض العقبات بدمج الأوزان

أكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو يوسف البلوشي أن الاتحاد بالتعاون مع الأندية استطاع تجاوز بعض العقبات في الجولة الثانية للبطولة، وأبرزها الاختلاف البسيط في بعض الأوزان والأحزمة، لأن البطولة أعدت بنظام الاتحاد الدولي غير المتقيد بنظام الأحزمة.

تصحيح

وتابع: عالجنا بعض الأخطاء التي صادفتنا في الجولة الماضية وأبرزها شعارات البدل، كذلك آلية تسجيل اللاعبين، وفي الجولة الحالية قامت الأندية بدور كبير، وأصبح لدى اللاعبين الوعي الكامل بنظام البطولة، لافتاً إلى تخوف البعض من مواجهة نظرائهم والذين يسبقونهم في العمر، واستطعنا حل هذه المشاكل بدمج بعض الأوزان، وأستطيع القول إن البطولة حققت اليوم أهدافها، ونطمح في المزيد من النجاح بختام البطولة بالجولة الثالثة في مارس المقبل.

وتقدم البلوشي بالشكر إلى الأندية على دورها الفاعل والإيجابي، مؤكداً أن اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلي الأندية كان مثمراً، لأنه حل بعض الأمور العالقة والتقريب في وجهات النظر، ما مكنا في الاتحاد من حلها وإيجاد الحلول اللازمة لها، ما انعكس إيجابياً على المنافسات بين فئات المشاركين المختلفة.

زيادة المشاركين

وأوضح مدير الإدارة الفنية أن الاتحاد يطمح في زيادة أعداد المشاركين من الأندية، لافتاً إلى أن العدد غير كاف نسبياً، لكن يحسب للأندية أنها حرصت على التنويع والدفع بفئات مختلفة من شبابها وفتياتها، مؤكداً أن الاتحاد لا يتوانى في تقديم المساعدة الفنية وإعداد خطط شاملة تهدف إلى النهوض بمنتسبي اللعبة، لأن دور الأندية لا غنى عنه وهو شريك استراتيجي في استقطاب وتوسيع قاعدة المنتسبين، تمهيداً للارتقاء برياضة النبلاء والتي أصبحت تستحوذ على مساحة واسعة من اهتمام الشارع الإماراتي.

وأشاد البلوشي بالدور الحيوي للفتيات، في إثراء المنافسات ووصف مستواهن الفني وزيادة عددهن بالمبشر وهو في تصاعد من بطولة إلى أخرى، لافتاً إلى أن فتيات الإمارات دائماً عند الوعد وهن قطاع حيوي لا غنى عنه في اللعبة.

طموحنا أغلى الألقاب

وأبدى عبدالله الشامسي إداري نادي العين سعادته بفوز فرق ناديه بلقب الجولة الثانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما حسم لقب الجولة الأولى لصالحه، آملاً أن يحسم اللقب ويتصدر البطولة في الجولة الثالثة والنهائية مارس المقبل.

وأضاف: لا شك في أن المنافسة مع الأندية قوية، خصوصاً أن الجولة الحالية تطورت عما سبقتها من حيث المستوى الفني وزيادة أعداد المنتسبين من فئات مختلفة، وصادف العين في الجولة الحالية سوء حظ، لغياب بعض اللاعبين المميزين واللاعبات بداعي سفرهم مع أسرهم خارج الدولة لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى بعض الإصابات، مؤكداً أن هذه الظروف الخارجة عن إرادة النادي واللاعبين لم تثنه عن تصدر قائمة الترتيب، مثمناً قدرة شباب العين في تعزيز روح التنافسية وتحقيق مراكز متقدمة.

وأشاد الشامسي بالمستوى الفني الذي وصلت إليه البطولة، وبالندية والروح العالية اللتين تحلى بهما فتيات وشباب الأندية، لافتاً إلى رضائه النسبي عن أعداد المشاركين، ومؤكداً أن الأندية التي ليس لديها عدد كاف مقارنة بنظرائها فإنها تمتلك أبطالاً ولاعبين مميزين قادرين على الفوز وانتزاع الميداليات، ولذلك فإنه يعتقد أن الحظوظ متساوية بين جميع المشاركين.

حاجز

أكد لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم الحوسني ومدرب فريق جوجيتسو عجمان، أن اللعب بالنظام المفتوح للبطولة وغير المقيد للأحزمة، كسر حاجز الرهبة لدى المشاركين سواء رجال أو سيدات، وذلك لإعدادهم للبطولات الدولية التي تعتمد هذا النظام في بعض نسخها.

وقال الحوسني الذي لعب لوزن 69 وأحرز الميدالية الفضية، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة ثرية متنوعة ضمت فئات عمرية مختلفة للذكور والإناث، والجولة الحالية أكثر تطوراً عما سبقها من حيث التنظيم والمستوى الفني، لافتاً إلى الدعم القوي والسخي الذي يقدمه اتحاد الجوجيتسو في تطور اللعبة.

وأوضح الحوسني أنه يدرب فريق عجمان وهو سعيد بالمشاركة كلاعب وهذه التنافسية تعزز من روح التطور لدى لاعبيه حينما يرون مديرهم الفني يشارك وينازل من أجل تحقيق هدف التفوق، لافتاً إلى أنه كان قريباً من تحقيق الميدالية الذهبية وتساوى في النقاط مع خصمه مصبح الخاطري لكن تقييم الحكم صب لصالح زميله الخاطري.

إصرار

موزة الشامسي: الحزام الأسود هدفي

قالت اللاعبة موزة الشامسي من نادي العين، والتي أحرزت الميدالية الذهبية في وزن 52 كجم، إنها تسعى بقوة إلى تطور مستواها الفني مستغلة البطولات التي ينظمها الاتحاد على المستويين المحلي والدولي، وتمهيداً إلى تحقيق حلمها في ارتداء الحزام الأسود الذي يراودها دائماً.

وأضافت الشامسي: سعيدة بالمشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو اسم غال على قلوبنا جميعاً، وقد خضت المنافسات بروح الفوز ومعانقة الذهب، وقد حققت المركز الأول بعد تنافس قوي امتد مع 3 «فتيات»، وكانت المنافسات على قدر كبير من الطموح في هزيمتي، لكن وفقت وتخطيت ثلاث فتيات بنجاح.

وأوضحت الشامسي أن البطولة بالنسبة لها بروفة قبل خوض غمار مواجهات جولة غراند سلام أبوظبي 13 و14 يناير المقبل، مشددة على تنامي طموحها بإحراز ميدالية، ومواصلة تطور مستواها الفني، لختم موسمها بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في أبريل المقبل.

تجربة

عنود المري: بروفة قبل غراند سلام

أبدت لاعبة نادي الوحدة عنود صالح المري سعادتها بالمشاركة، وأنها استمتعت على وجه الخصوص بالمنافسات مع نظرائها الفتيات، لافتة إلى أن البطولة خير إعداد قبل مشاركتها في جولة غراند سلام أبوظبي.

وأضافت اللاعبة التي أحرزت ذهبية وزن تحت 70 كجم، أنها عاقدة العزم على مواصلة مشوارها في اللعبة التي أحبتها وتمارسها منذ سنوات، مشيدة بدور الاتحاد في تشجيع العنصر النسائي وتذليل كافة العقبات، وثمنت اللاعبة الدور الكبير لنادي الوحدة الذي تنتسب إليه في توفير الدعم اللازم من كوادر فنية وصالات، ووضع الخطط التي تهدف إلى خلق جيل قوي لرياضة النبلاء بمختلف الفئات العمرية.

وأوضحت المري أنها لا تجد أي عقبات في التوفيق بين دراستها في جامعة زايد للفنون وانتظامها في التدريبات وفق الجدول الموضوع من قبل النادي، لافتة إلى أن تنظيم الوقت هو أهم عوامل النجاح، وهي حريصة على التدريبات في الفترة المسائية بعد انتهاء يومها الدراسي.