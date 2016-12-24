الكمالي: اليوم الرياضي الوطني حدث استثنائي

بحث فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني استعدادات النسخة الثانية من الحدث الذي ينطلق في السادس من فبراير لعام 2017 ضمن الأسبوع الرياضي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للفريق مساء أول من أمس بدبي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي وحضور كل من أعضاء اللجنة العليا لليوم الرياضي وهم المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، إلى جانب خالد الفهيم رئيس جمعية الإمارات للترايثلون.

حيث تم اختيار أعضاء فريق العمل الذي ضم كلاً من شما الخزرجي المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بمؤسسة أبوظبي للإعلام، وعبد العزيز علي حصان رئيس قسم الأندية والرياضة للجميع بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، وعادل البناي مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وعنود بو حميد الفلاسي رئيس قسم الشؤون القانونية بمنطقة دبي الطبية.

افتتاح

وافتتح الريسي الاجتماع بكلمة أكد خلالها أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية سواء من أفراد أو مؤسسات أو هيئات بالقطاع الحكومي أو الخاص لإنجاح مبادرة اليوم الرياضي الوطني.

وأشار الريسي إلى أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني بنشر أهداف الحدث وغاياته النبيلة بين جميع المشاركين هو ركيزة عمل الفريق خلال المرحلة المقبلة، وأبدت مؤسسات الدولة وقطاعاتها المنوعة العام الماضي تفاعلها الواضح مع اليوم الرياضي من خلال تدشين 279 فعالية رياضية شارك فيها نحو 30000 شخص ما بين كبار وصغار وذوي الاحتياجات الخاصة.

وناقش الحضور خلال الاجتماع مشاركة رياضة الترايثلون في فعاليات اليوم الرياضي الوطني لكونها تتضمن 3 رياضات هي السباحة، والجري، والدراجات لتقام على هامش الحدث بصورة استعراضية، مما يضمن استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركين في تلك الألعاب.

حدث استثنائي

من جانبه أكد المستشار محمد الكمالي أن فعالية اليوم الرياضي في نسختها الثانية تتطلب جهوداً مضاعفة وآراء ابتكارية جديدة.

وقال الكمالي: «لقد أثبتت أنشطة وفعاليات المبادرة خلال النسخة السابقة أن اليوم الرياضي الوطني حدث وطني استثنائي غير مسبوق لبلد يستضيف ما يقارب 200 جنسية دولية متعددة الثقافات من مختلف أنحاء العالم على أرضه». كما أوضح عارف العواني مدى أهمية الترويج للحدث بصورة تعكس مفهومه في التواصل مع شتى الشرائح المجتمعية انطلاقاً من شعار اليوم الرياضي الوطني وهو الإمارات تجمعنا.

279

فعالية رياضية متنوعة يشهدها الحدث

30

ألف مشارك في الفعالية ما بين كبار وصغار وذوي الاحتياجات الخاصة