عودة النصر تصطدم بطموح العين بأقوياء اليد

تشهد ساحات كرة اليد في الخامسة مساء اليوم مباراتين في ختام الجولة الرابعة لدوري رجال اليد بطموحات مشتركة هدفها الفوز لتحسين مواقع فرقها الأربعة التي لم تبلغ مواقع الكبار، حيث يستضيف النصر الرابع برصيد 5 نقاط نظيره فريق العين، السابع برصيد 3 نقاط، وبنفس الوقت يحل الشعب، الثامن برصيد 3 نقاط، كذلك ضيفاً على الجزيرة، السادس برصيد 5 نقاط.

ويذكر أن الوصل يتربع على القمة برصيد 9 نقاط والشارقة وصيفاً 7 نقاط والفريق الدولي ثالثاً 6 نقاط. وتساوت أندية النصر والشباب والجزيرة وبجعبة كل منهما 5 نقاط، والأهلي تاسعاً بنقطتين.

ويتطلع العميد النصراوي على أرضه بمواجهة الزعيم العيناوي للفوز وحصد نقاط المباراة ليقترب من مواقع أندية المقدمة متسلحاً بعودته بعد التحاق نجمه شهاب غلوم بالفريق عقب شفائه من الإصابة، إلى جانب كوكبة من لاعبي الخبرات الذين تكفلوا بالفوز الكبير على الشعب بالجولة الماضية 31/‏‏23، وليؤكد فوزه على العين في كأس الإمارات 34/‏‏29.