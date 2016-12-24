12 نادياً تتنافس على كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من صالة أيبيك أرينا، في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 12 فريقاً في منافسات الرجال والناشئين، و6 فرق في منافسات السيدات والناشئات.

وتقام البطولة هذا الموسم للمرة الأولى بهدف تنشيط الأندية وتحفيزها للقيام بدورها، حيث إنها مخصصة للاعبين واللاعبات المواطنين والمواطنات فقط، الذين يشاركون ممثلين لأنديتهم فقط، ويبلغ إجمالي جوائزها 800 ألف درهم، من بينها 200 ألف للنادي صاحب المركز الأول في المجموع العام للنقاط والميداليات، فيما يحصل الوصيف على 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث على 65 ألف درهم، ويحصل البطل أيضاً على كأس صنعت خصيصاً، وتم تصميمها على شكل حزام الجوجيتسو بشكل فني مبهر.

ويتصدر نادي العين الأندية في عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات، حيث يمثل الزعيم في البطولة 24 لاعباً، فيما يحتل المركز الثاني نادي الظفرة بـ 19 لاعباً، والجزيرة بـ 18 لاعباً، والوحدة بـ 16 لاعباً، وعجمان بـ 11 لاعباً، ومركز الاتحاد بـ 10 لاعبين، والنصر بـ 9 لاعبين، ونادي الإمارات بـ 8 لاعبين، والشارقة 7 لاعبين، والأهلي 6 لاعبين، والوصل 3، والفجيرة لاعب واحد.

مناسبات

أما منافسات الإناث فقد احتل نادي الظفرة قائمة الأندية المسجلة لعدد اللاعبات بـ 9 لاعبات، وتلاه العين 7 لاعبات، والأهلي والفرسان والجزيرة 5 لاعبات لكل منهم، والوحدة 3 لاعبات، ليبلغ إجمالي عدد اللاعبات في الجولة الثانية من الكأس 34 لاعبة، فيما يبلغ عدد اللاعبين 140 لاعباً من مختلف الأندية. وسوف تقام النزالات في الوقت نفسه حيث إنه سيخصص بساط واحد لمنافسات الفتيات، حتى تنتهي، فيما تخصص باقي الأبسطة لمنافسات الرجال.

النزال

وعن مدة النزال في المواجهات المختلفة قال البلوشي: تم تحديد 6 دقائق لمدة النزال بالنسبة للبالغين من الرجال والسيدات فوق الـ 21 عاماً، و5 دقائق للشباب والفتيات تحت 20 سنة، و4 دقائق للناشئين والناشئات تحت 17 سنة، وإنه يحق لكل ناد تسجيل لاعبين فقط في كل فئة من الفئات، وأن الجوائز المالية للجولة الثانية قدرها 138 ألف درهم.

فيما تم تحديد نقاط تمنح لأصحاب المراكز الأولى في كل الفئات، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على 30 نقطة، والثاني على 20 نقطة، والثالث على 10 نقاط، و5 نقاط لصاحب المركز الرابع، و3 نقاط لأصحاب الترتيب من الخامس للثامن، ونقطة واحدة للمراكز من التاسع إلى الـ 16 في كل فئة.

صدارة

وعن نتائج الجولة الأولى قال البلوشي إن العين تصدر المنافسات فيها وحصل على المركز الأول برصيد 615 نقطة، حينما حقق 15 ذهبية، و8 فضيات، وإن الجزيرة جاء في المركز الثاني برصيد 180 نقطة نتيجة الحصول على ذهبيتين، و4 فضيات، و4 برونزيات، وإن الظفرة حل ثالثاً برصيد 155 نقطة لحصوله على ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية، وإن النصر حل في المركز الرابع بـ 120 نقطة، والأهلي في المركز الخامس بالرصيد نفسه من النقاط، والشارقة في المركز السادس بـ 95 نقطة.

هدف

وقال البلوشي: بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تقام للمرة الأولى هذا الموسم لدعم أنشطة اللعبة على مستوى الدولة، وتخصص المشاركات فيها للأندية، والهدف منها هو إيجاد فرص جديدية للمنافسة بين الأندية خصوصاً بعد أن اعتمدت لعبتنا في 14 نادياً، ونحن نعتبر أن الأندية هي أجنحة التطور في اللعبة، وأنها تشكل مربع التطور مع المدرسة والأسرة والاتحاد، وهي الضامن لنشر اللعبة على المستوى الجغرافي بكل إمارات الدولة.

وقال: تم عقد اجتماع مع إداريي الأندية الأسبوع الماضي بحضور فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحادين الآسيوي والدولي، ويوسف البطران عضو مجلس الإدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو لمناقشة أجندة الموسم، وأهمية بطولة كأس رئيس الدولة، وأهدافها خصوصاً أنها لا يسمح فيها بالمشاركة إلا للمواطنين والمواطنات.

وتم حث الأندية على ضرورة تفعيل دور الجماهير من أجل إكساب البطولة الإثارة اللازمة، وكذلك تم بحث اللوائح الفنية الخاصة بالنقاط، وشروط المشاركة، وأهمية أن تدفع الأندية بلاعبين ولاعبات في كل الفئات، وتم فتح المجال في نهاية اللقاء أمام ممثلي الأندية، لطرح الآراء والمقترحات.

13

تضمنت أجندة الموسم الحالي للمسابقات المحلية في الجوجيتسو 13 بطولة ومسابقة بخلاف المنافسات التأهيلية، التي تقام في المناطق لإفراز أفضل اللاعبين، الذين يشاركون في البطولات الكبرى، التي ينظمها الاتحاد.