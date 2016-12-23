الأهلي والشباب «ديربي ساخن» في دوري اليد اليوم

يستقبل فريق الوصل متصدر دوري رجال اليد اليوم، الفريق الدولي (دي أي اتش سي) السابع في انطلاقة منافسات الجولة الرابعة من البطولة، ويحل الشباب الخامس برصيد 5 نقاط ضيفاً على جاره الأهلي الثامن برصيد نقطتين، في لقاء تضميد الجراح ويمثل ديربي ديرة، وتستكمل الجولة غداً بمباراتين يلتقي في الأولى الجزيرة بمعقله بالعاصمة مع الشعب، وبنفس الوقت يحل العين ضيفاً على النصر.

ومنح الجدول فريق الشارقة الراحة، وينشد الوصل في لقائه مع ضيفه الفريق الدولي الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة مسيرته الناجحة في المسابقة التي تربع على صدارتها منذ الجولة الأولى وحصد حتى الآن 9 نقاط تمثل العلامة الكاملة، في ظل الطفرة التي يشهدها الفريق بتكامل صفوفه بين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، وبالتأكيد لن يفرط في المباراة في ظل مشاركة العديد من نجوم اللعبة العرب والأجانب بالفرق الدولي الذي حقق الفوز على النصر وتعادل مع الجزيرة وخسر لقاء وحيداً أمام العين.

ويخوض جوارح القلعة الخضراء مباراتهم اليوم أمام ضيفهم وجارهم فرسان القلعة الحمراء بطموحات الفوز والعودة مجدداً للبقاء ضمن دائرة المتصدرين ولتعويض خسارته الأخيرة على أرضه أمام الوصل، ويفقد الشباب جهود لاعبه محمد الوحشي الذي سحبت بطاقته وينتظر عقوبة لتهجمه على الطاقم التحكيمي والمراقب الفني أثناء مباراة الوصل.

وفي الجانب الآخر يدرك فرسان القلعة الحمراء أهمية المباراة التي ستشكل مفترق طرق للفريق بمسيرته بالمسابقة، وخاصة بعد أن تلقى هزيمتين من الشارقة والوصل، ويفقد الفريق نجمه الشاب محمد جمعة الذي تنتظره عقوبة لضربه لاعب الشارقة في مباراتهم الأخيرة بالمسابقة.