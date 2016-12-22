وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على لاعبة هوكي الجليد فاطمة آل علي

سلطت وسائل إعلام عالمية الضوء على لاعبة فريق سيدات أبوظبي لهوكي الجليد ومنتخب الإمارات فاطمة آل علي.

وستحظى فاطمة بفرصة مشاهدة فريقها المفضل "واشنطن كابتالز" بعد قيام الاتحاد للطيران بالشراكة مع النادي بترتيب الزيارة.

وتمثل فاطمة آل علي أحد قصص دعم المرأة في أبوظبي لممارسة هواياتها وصولاً إلى النجاح والتميز.

ووفقاً لموقع إرم نيوز، أطلت فاطمة آل علي، على الساحة من جديد حينما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، بعد أن ظهر لها فيديو وهي تستعرض بعصا الهوكي، إضافة إلى قيامها بحركة هجوم تدريبية بطريقة ساحرة في صالة مدينة زايد في أبوظبي.

وكان لافتاً أن اللاعب الشهير بيتر بوندرا أحد أفضل لاعبي الهوكي في التاريخ قد أعاد عرض الفيديو الذي كانت فاطمة عرضته عبر حسابه الشخصي في “تويتر” قبل أيام وعلق عليه.

كيف بدأت فاطمة؟

وبداية فاطمة لم تكن الهوكي، حيث بدأت كمصورة فوتوغرافية في ملاعب كرة القدم قبل سنوات ما فتح لها آفاقاً واسعة. فهي عاشقة لتصوير المباريات الرياضية منذ سنوات عدة، لها صولات وجولات في العديد من الملاعب ترصد خلالها كل حركات ولمسات اللاعبين في المنافسات المختلفة، ولها أيضاً بصمة لا تشبه أحداً في لقطاتها المعبرة التي تنافس بها المصورين الرجال في الملاعب الرياضية.

لكن التحول الكبير في مسيرتها جاء بعدما وقعت في غرام “الهوكي” فحولت عدسات كاميراتها الرياضية ذات الحجم الكبير من ملاعب كرة القدم إلى ملاعب الهوكي التي عشقتها.

رياضة الهوكي

بدأت فاطمة في تصوير مباريات الهوكي نظرا لعشقها للعبة، وعن ذلك قالت: “منذ أن كنت صغيرة السن كنت أهوى هذه اللعبة وأتابع أفلامها في التلفزيون ومباريات الهوكي المختلفة، وعلمت عن منتخب الرجال في دولة الإمارات أنه يمارس اللعبة ويشارك في بطولات مختلفة.

وبعد أن تم تأسيس منتخب للسيدات انضممت له بعد عام واحد من تأسيسه وهو يضم نسبة 90 في المئة من الإماراتيات وشاركنا في العديد من البطولات الخارجية التي من خلالها مثلنا دولة الإمارات العربية المتحدة ولدينا دوري قوي أيضا، وما جذبني حماس وإثارة اللعبة المستمرة.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة “الوسط” البحرينية على هامش مشاركتها في بطولة مصغرة بمشاركة ثلاث لاعبات من كل فريق: “أول مرة أشارك في بطولة مصغرة بنظام 3 لاعبين مقابل 3 لاعبين بعكس النظام العادي 5 مقابل 5 وهي تجربة جديدة رائعة.”

وتمنّت نجمة هوكي الجليد الإماراتية أن تحظى هذه اللعبة بالمزيد من الاهتمام في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن رسالتها من خلال هذه المشاركة هي دعوة العنصر النسائي لممارسة اللعبة لما تتميز به من حماس واثارة.