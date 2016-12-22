«الشرطة» تفض اشتباك أقوياء اليد

تدخل رجال الأمن لفض النزاعات والاشتباكات التي طالت أحداث مباريات الجولة الثالثة من دوري أقوياء اليد، التي أقيمت مبارياتها أول من أمس، وشهدت أحداثاً مؤسفة، كادت أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، لولا تواجد الشرطة لحماية وتأمين الملاعب.

وكذلك تدخل بعض الحكماء لتهدئة الأوضاع نتيجة التنافس القوي والحساس.ولم تخل المباريات من البطاقات الصفراء والعديد من الإيقافات المؤقتة للعديد من اللاعبين، وخاصة ما حدث في مباراة الديربي بين الشباب والوصل في الصالة الخضراء، التي انتهت بفوز إمبراطور زعبيل على مضيفه بفارق هدف بنتيجة 27/‏‏26، حيث شابها اعتراضات صاخبة من لاعبي الشباب والجهازين الفني والإداري، وكانت مباراة مجنونة ومثلت قمة الجولة وشهدت توقفات عديدة بسبب كثرة الاحتجاجات من طرفي النزاع على قرارات الحكمين علي جعفر وفاضل غلوم.

وعلى إثرها خرجت البطاقة الصفراء لمدرب الشباب كمال عقاب وإداري الوصل محمد الحمادي الى جانب العديد من لاعبي الفريقين، خاصة في دقائقها الأخيرة، وكادت المباراة ألا تكتمل إلا أن رجال الأمن نجحوا في تهدئة الأوضاع الساخنة ما بين اعتراضات صوب الحكام ومناوشات ثنائية بين اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية مع المراقب ياسر سليم، وكل ذلك حدث تحت أنظار وحضور محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد ونائبه محمد شريف والدكتور ماجد سلطان رئيس الاتحاد السابق.

وقد أنهى الوصل الشوط الأول متقدماً 14/‏‏12، قبل أن يحسم الديربي لصالحه في النهاية بهدف تقدم به 26/‏‏27 عبر محترفه فيجين في آخر 30 ثانية، ويحافظ الأصفر على الصدارة برصيد 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد الأخضر عند خمس نقاط في المركز الخامس.

معركة حامية في الشارقة

والحال لم تختلف في صالة الشارقة التي شهدت لقاء الملك وفرسان الأهلي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 24/‏‏25، وكانت أشبه بساحة حرب، حيث شهدت قبل نهايتها بدقيقة معركة حامية الوطيس بين جميع لاعبي الفريقين، وكانت شرارتها الأولى بتوجيه لكمة قوية من لاعب الشارقة محمد عبد الله صوب وجه عيسى البناي لاعب الأهلي، ليشهر طاقم التحكيم المكون من عمر الزبير وشهاب أحمد البطاقة الحمراء ثم الزرقاء للاعبين محمد وعيسى إلى جانب حارس الشارقة خالد سعيد.

وتم سحب بطاقاتهم وكتابة تقرير بالواقعة، وطالت البطاقة الصفراء مدرب الشارقة سفيان حيواني، وجرت جميع الأحداث المؤسفة في حضور قيادة الشارقة يتقدمهم الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني وأبناء الحصان عبد العزيز ومحمد والعديد من أقطاب اللعبة ومن اتحاد اللعبة نبيل عاشور ومن الأهلي محمد الحمادي وأسامة قرقاش وسعود صالح، وبهذه النتيجة يأتي الشارقة وصيفاً برصيد 7 نقاط، ويحل الأهلي ثامناً بنقطتين.