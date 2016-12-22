المعيني: لا محاباة ولا تمييز بين الأندية

وعد د. سرحان المعيني الرئيس الجديد لاتحاد الإمارات للشطرنج بتحقيق نقلة نوعية للعبة الأذكياء في الفترة الانتخابية الجديدة، مؤكداً رفضه سياسة المحاباة والمجاملة والتمييز بين الأندية.

وأوضح المعيني أن الثقة التي منحتها له الجمعية العمومية تحمله مسؤولية كبيرة للارتقاء باللعبة وتطويرها، ومن أهم أهدافه صناعة لاعبين دوليين وتحقيق ألقاب دولية في البطولات الكبرى، وإنشاء أندية جديدة في مختلف إمارات الدولة مثل أم القيوين وخورفكان وكلباء، إلى جانب تطوير العمل التسويقي في الاتحاد، واستقطاب عدد من الشركات الراعية للاعبين والبطولات المحلية .

وقال: «أنا متفائل بتحقيق نقلة نوعية في الشطرنج الإماراتي خاصة أن كل أعضاء مجلس الإدارة من أبناء اللعبة، وأصحاب خبرة طويلة». وكشف الرئيس الجديد لاتحاد الشطرنج أن برنامج أولوياته يتضمن توسيع القاعدة الشطرنجية في الدولة، ونشر اللعبة في كل المناطق والاهتمام بتكوين الناشئين.

مشيراً إلى أن اعتزال أغلب اللاعبين في سن مبكرة للشطرنج يحتاج إلى حل من خلال إيجاد آليات للتحفيز وتوفير كل الظروف الملائمة لهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

تكامل

وصرح المعيني أن مجلس الإدارة سيكون متجانساً ومتكاملاً لأن الهدف المشترك بين كل الأعضاء هو خدمة اللعبة والرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: لا مجال للمحاباة والتمييز بين الأندية، الجميع متساوون في الحقوق والواجبات وسنشرك الجميع في اتخاذ القرارات وسيتم صياغة لوائح واضحة، لأن لعبة الأذكياء تحتاج دائماً إلى قوانين شفافة.

وأضاف: منذ أن تم انتخابنا في المجلس الجديد تركنا انتماءاتنا للأندية جانباً، وسنعمل على رفع شعار واحد وهو خدمة شطرنج الإمـارات.

وتوجه المعيني بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومديره التنفيذي رجائي السوسي على دعمهم له في حملته الانتخابية، وقال: وجهنا الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي بإنشاء أندية جديدة في خورفكان وكلباء.

حيث تعتبر الشارقة من أكثر الإمارات اهتماماً باللعبة ويوجد بها 4 أندية، وبقدر ما ننجح في توسيع رقعة الشطرنج في كامل الدولة بقدر ما نحصل على عدد أكبر من اللاعبين المميزين.

نتائج

وفاز المعيني مرشح نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة اتحاد الإمارات للشطرنج للفترة الانتخابية 2016-2020 بحصوله على 6 أصوات مقابل 4 لمنافسه يوسف باصليب مرشح نادي أبوظبي في الانتخابات، التي أقيمت، مساء أول من أمس، بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدبي. كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 5 مرشحين بعضوية مجلس الإدارة وهم:

عبدالعزيز عبدالله حسين الخوري مرشح نادي العين للثقافة والشطرنج (10 أصوات) وطارق الخوري مرشح نادي أبوظبي (9 أصوات) وعبدالله عبدالرحمن مرشح نادي الشارقة الثقافي للشطرنج (10أصوات) وحسين خلفان الشامسي مرشح نادي عجمان للشطرنج والثقافة (7 أصوات) ومهدي عبدالرحيم مرشح نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة (8 أصوات).

وفازت بعضوية العنصر النسائي فوزية عباس لطفي مرشحة نادي فتيات الشارقة بالقرعة، بعد استمرار التعادل بينها وبين عائشة علي خلفان الرزي الشامسي مرشحة نادي العين لجولتين متتاليتين 5 أصوات مقابل 5.

مشاركة

أكد د. سرحان المعيني أن مشاركة المنتخبات الوطنية على الصعيد الخارجي ضعيفة، وأن الاتحاد مطالب بالبحث عن بطولات جديدة تخدم اللعبة، وتساعد اللاعبين على تحسين مستوياتهم، وقال: يجب اختيار نوعية البطولات، والمشاركة في بطولة خارجية يجب أن تكون مسبوقة بمعسكر.

عبد الرحيم: أفكار عديدة لتطوير لعبة الأذكياء

أكد مهدي عبد الرحيم الفائز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الشطرنج أن كل الفائزين في الانتخابات من أبناء اللعبة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على طريقة العمل والتجانس في ما بينهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأفكار لتطوير اللعبة وكل الأعضاء سيبذلون جهودهم من أجل تحقيق أهداف وطموحات الفترة الانتخابية 2016-2020.

وقال: «هدفنا الأساسي الاهتمام بالناشئين وتجهيز لاعبي الدولة للحصول على القاب دولية، خاصة أن لدينا حالياً لاعبين حصلوا على لقب أستاذ دولي كبير هما سالم عبد الرحمن وطالب موسى.

وخلال السنوات الأربع نتمنى أن ننجح أن يصبح لنا 3 أو 4 أساتذة دوليين كبار. وبخصوص النقائص التي كان يعاني منها الشطرنجي الإماراتي، أوضح أن الإدارة السابقة للاتحاد قدمت جهوداً كبيرة، وأن الإدارة الجديدة ستواصل البناء وليس العودة إلى نقطة البداية.دبي- البيان الرياضي

فوزية عباس: نتائج فتياتنا مرضية

عبرت فوزية عباس عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج عن رضاها للنتائج التي حققتها لاعبات المنتخب الوطني على الصعيد الدولي وفي مقدمتهن روضة السركال التي تمكنت من الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للمدارس بروسيا الشهر الجاري، موضحة أن مكاسب الفتاة الإماراتية في هذه الرياضة تحتاج إلى دعم أكبر.

وقالت: طموح شطرنج الإمارات أكبر من النتائج التي تحققت حتى الآن، ونسعى لتكوين لاعبات متميزات على الساحة العالمية ولما يصبح لشطرنج الإمارات أستاذة دولية كبيرة.

وأضافت: ندرك جيداً أن التحديات كبيرة والطموحات بلا حدود، وبتعاون الأندية سيكون النجاح حليفنا في الفترة الانتخابية الجديدة. وعبرت عن سعادتها بالحصول على المقعد النسائي في الانتخابات، مشيرة إلى أن رغبتها في الاستمرار ضمن المجلس نابعة من حبها الكبير للعبة.دبي-البيان الرياضي

حسين الشامسي: إدارة متجانسة

صرح حسين الشامسي الفائز بعضوية مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الشطرنج أن الانتخابات أسفرت عن مجموعة متجانسة، ما يسهم في تعزيز التعاون بينهم خدمة لرياضة الإمارات، وقال: نشكر مجلس الإدارة السابق برئاسة سعيد المقبالي على جهودهم طيلة 4 سنوات والإنجازات التي تحققت خلالها، والتغيير سنة الحياة وسنكون على العهد للاستمرار في العمل وتجاوز بعض النقائص لتطوير اللعبة وتعزيز المكاسب محلياً ودولياً.

وأضاف: أمامنا تحديات كبيرة منها رفع تصنيف اللاعبين وتحقيق المزيد من التتويجات والألقاب الدولية والقارية والاهتمام بالقاعدة الشطرنجية في الدولة من خلال تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقية مع وزارة التربية لنشر اللعبة في المدارس لأنها الخطوة الأولى لاكتشاف المواهب. وأوضح الشامسي أن الإمكانيات المادية لا تشكل عائقاً في اتحاد الإمارات للشطرنج لأن المجلس الجديد سيعمل على تطوير الجانب التسويقي.دبي-البيان الرياضي