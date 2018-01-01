دبي تبهر العالم وتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

المصدر:
  • تصوير ــ عماد علاء الدين
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في مشهد أبهر العالم احتفلت  دبي برأس السنة الميلادية 2018 بعروض ليزر مبهرة في برج خليفة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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