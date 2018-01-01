دبي تبهر العالم وتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

في مشهد أبهر العالم احتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2018 بعروض ليزر مبهرة في برج خليفة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
في مشهد أبهر العالم احتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2018 بعروض ليزر مبهرة في برج خليفة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
في مشهد أبهر العالم احتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2018 بعروض ليزر مبهرة في برج خليفة تدخل موسوعة غينيس للأرقام
يعد برواز دبي ايقونة معمارية جديدة وأحد المعالم السياحية والثقافية والترفيهية الهامة في الامارة. ويجسد البرواز دبي
تمكن بعض المتزلجين من التقاط صور مذهلة للهالة الشمسية في مشاهد مختلفة ومثيرة للإعجاب. والمعروف أن حرارة الهالة الشمسية تصل إلى مليوني درجة مئوية والأغرب أنها تزيد على حرارة الشمس نفسها.
انطلق الأطفال إلى دنياهم الخاصة، وقصدوا حدائق انتشرت فيها أشكال وألوان من الألعاب بعضها غريبة ومثيرة، وبعضها الآخر حفلت بالمغامرة والمتعة.
التقط بعض متسلقي الجبال صوراً لمناظر خلابة أثناء تسلقهم ووصولهم إلى القمم التي كان بعضها مغطى بالثلوج ووضعوا هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي فأثارت إعجاب النشطاء.
رسمت طيور النورس في الشارقة لوحة طبيعية خلابة زادها الضباب ألقا وجمالا.
رسم الضباب الذي تشكل بكثافة خلال اليومين الماضيين لوحات فنية مبدعة في مختلف أرجاء الدولة واحتشدت عدسات المصورين لالتقاط أجمل اللقطات كما نشر المصورون الهواة صوراً مبدعة للضباب وهو يغطي مختلف معالم الدولة.
بعض الصور التي يلتقطها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكن لو دققنا فيها النظر سنجد أنها بسيطة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل.
أظهر معرض جديد للصور عبر الإنترنت بعض الحوادث المؤسفة والمثيرة للجدل التي تواجه أشخاصاً يمرون بأسوأ اللحظات في حياتهم وبالتأكيد فإن من يرى هذه الحوادث يعتبر نفسه محظوظاً.
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صوراً على حسابه في "انستغرام" تمزج بين العراقة والحداثة والطبيعة الخلابــة والسواحل الساحرة التي تزخر بها دبي.
شارك ميكانيكيون في مواقع التواصل الاجتماعي بصور أثارت إعجاب الرواد، تظهر بعض القطط والأفاعي والحيوانات الأخرى، التي
التقطت بعض الصور المضحكة لقرود من مختلف الأنواع، وهي تمارس هواياتها المفضلة في سعيها الدؤوب إلى كسب قوت يومها، حتى لو