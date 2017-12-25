الضباب وطيور النورس في الشارقة

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تصوير: عبد الحنان

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رسمت طيور النورس في الشارقة لوحة طبيعية خلابة زادها الضباب ألقا وجمالا.

 

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