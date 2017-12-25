الضباب وطيور النورس في الشارقة

رسمت طيور النورس في الشارقة لوحة طبيعية خلابة زادها الضباب ألقا وجمالا.
مجموعة صور لطيور النورس في الشارقة مشكلة لوحة طبيعية خلابة زادها الضباب ألقا وجمالا.
رسم الضباب الذي تشكل بكثافة خلال اليومين الماضيين لوحات فنية مبدعة في مختلف أرجاء الدولة واحتشدت عدسات المصورين لالتقاط أجمل اللقطات كما نشر المصورون الهواة صوراً مبدعة للضباب وهو يغطي مختلف معالم الدولة.
بعض الصور التي يلتقطها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكن لو دققنا فيها النظر سنجد أنها بسيطة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل.
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