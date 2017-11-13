معرض دبي للطيران ..كرنفال من المتعة والإبهار

المصدر:
  • تصوير دينيس مالاري
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معرض دبي للطيران  حدث دولي يمثل واجهة .. ويمثل رسالة .. ويمثل قدرات وطنية .. ويمثل وصولا عالميا نفخر به فهو كرنفال من المتعة والإبهار يعقد مرة كل سنتين.

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