عروض مبهرة في حصن الاتحاد 2

نظمت القوات المسلحة الإماراتية اليوم فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد2 على كورنيش الخان في الشارقة والتي شهدت عروضا مبهرة من جانب منتسبي القوات المسلحة .
وجسد العرض الشجاعة والتفاني والمهنية العالية، التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة.
نظمت القوات المسلحة الإماراتية اليوم فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد2 على كورنيش الخان في الشارقة والتي شهدت عروضا مبهرة من جانب منتسبي القوات المسلحة .
وجسد العرض الشجاعة والتفاني والمهنية العالية، التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة.
نظمت القوات المسلحة الإماراتية اليوم فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد2 على كورنيش الخان في الشارقة والتي شهدت عروضا
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