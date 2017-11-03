عروض مبهرة في حصن الاتحاد 2

نظمت القوات المسلحة الإماراتية اليوم فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد2 على كورنيش الخان في الشارقة والتي شهدت عروضا مبهرة من جانب منتسبي القوات المسلحة .

وجسد العرض الشجاعة والتفاني والمهنية العالية، التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة.