هطلت مساء اليوم أمطار الخير على رأس الخيمة، حيث شهدت مناطق الجزيرة الحمراء وطويين ومنطقة الخزان وجبل جيس أمطاراً تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئي بوجه عام وغائم على بعض المناطق احيانا مع فرصة سقوط بعض الأمطار ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة خاصة غرباً والرياح معتدلة الى نشطة السرعة بوجه عام وتكون قوية احيانا فوق البحر خاصة مع نشاط السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.