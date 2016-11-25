صور من حياة المزينة

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بعد عقود من العطاء بإخلاص وولاء.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم الفريق خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي الذي توفي إثر أزمة قلبية، مؤكداً سموه أن الإمارات فقدت أحد رجالها المخلصين.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "فقدت دولة الامارات أحد رجالها المخلصين .. خميس مطر المزينة كان قائدا لفريق عمل وجندي في خدمة الوطن وأب لأسرة صالحة.. رحمه الله رحمة واسعة".

وفيما يلي نبذة عن الراحل:

ــ التحق بتاريخ 17/8/1983 م بدورة المرشحين التي انعقدت خلال الفترة من 14/8/1983م – 13/12/1983م.

ــ وبتاريخ 20/06/1993م تم تثبيته بمنصب ضابط قسم المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

ــ وبتاريخ 24/08/1997م تم تثبيته مديراً لإدارة التحريات والمباحث والجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

ــ وبتاريخ :14/2/1999م تم تثبيته نائباً لمدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

ــ وبتاريخ 3/1/ 2004م أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي أمرا يقضي بتثبيته مديراً للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

ــ وبتاريخ 30/3/2008 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي أمرا يقضي بتعيين اللواء/ خميس مطر المزينة نائبا للقائد العام لشرطة دبي.

ــ وبتاريخ 23/11/2013م اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي مرسوما يقضي بتعيين سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة قائداً عاماً لشرطة دبي.

ــ وبتاريخ 3/7/2016 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي قراراً يقضي بترقية سعادة القائد العام لشرطة دبي اللواء خبير خميس مطر المزينة الى رتبة (فريق).