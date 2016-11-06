بالصور تعرف على مراحل تطور قناة دبي المائية

يبلغ طول قناة دبي المائية 3.2 كيلومتر وتمتد من قناة الخليج التجاري حتى الخليج العربي، مروراً بشوارع الشيخ زايد والوصل وجميرا.

تسهم القناة في تحسين جودة المياه في خور دبي، حيث تربط عند اكتمالها خور دبي بالخليج العربي.

يبلغ العمق في القناة المائية حوالي ستة أمتار عند حركة المد، وترتفع الجسور عن القناة إلى ثمانية أمتار الأمر الذي يسمح بحرية الحركة الملاحية البحرية.

تم حفر أربعة مليارات متر مكعب من الأتربة، بمعدل ستة ملايين متر يومياً، وهو جهد لم يسبق أن تحقق من قبل. وكان المقاولون في الشرق الأدنى أنجزوا ما معدله 3 ملايين متر مكعب يومياً، غير أن تلك الحفريات تمت في نقطة ثابتة، وليست متحركة على امتداد 75 كيلومتراً من الصحراء.

خمس محطات بحرية من أصل تسع محطات جديدة ستبدأ العمل بعد تدشين القناة رسميا ستكون على قناة دبي المائية هي: محطة شارع الشيخ زايد، وحديقة الصفا، والوصل، وجميرا، ومحطة قناة دبي المائية.

تشكل القناة المحور الرئيس لمشروع حضاري سياحي جديد في قلب دبي مع امتدادها بعرض يتراوح بين 80 إلى 120 متراً من منطقة الخليج التجاري لتعبر شارع الشيخ زايد (بين تقاطع الصفا والتقاطع الأول) مروراً بحديقة الصفا وشارع الوصل ومنطقة جميرا الثانية.

القناة تضيف مسافة ستة كيلومترات إلى الواجهة البحرية لإمارة دبي، في حين سيوفر المشروع مساحة تزيد على 80 ألف متر مربع مخصصة للأماكن العامة ومرافق حيوية سيتم تزويدها بالعديد من وسائل الراحة المتميزة التي تلاقي تطلعات الزائرين وتلبي متطلبات كافة فئات المجتمع.

أكثر من 450 مطعماً جديداً سيتم إضافتها في محيط المشروع الذي سيحتوي أيضاً على مجموعة من المرافئ لليخوت والقوارب وأربعة فنادق عالمية المستوى.

مع تطوير هذه الواجهة البحرية الجديدة سيعزز مكانة منطقة جميرا كوجهة سياحية متميزة تتمتع بمقومات جذب قوية، حيث يُتوقع أن تستقطب المنطقة الجديدة ما بين 20 إلى 22 مليون زائر سنوياً.

تساهم القناة المائية على تعزيز المجرى المائي قدرة خور دبي على تجديد مياهه بحوالي 250 مليون متر مكعب سنوياً عند اكتمال ربط القناة بمنطقة الخليج التجاري، في حين يُقدّر إجمالي حركة المياه المتدفقة عبر القناة المائية خلال عمليتي المد والجزر بحوالي 800 مليون متر مكعب سنوياً.

سيكون للقناة الجديدة أثر في تلطيف درجات الحرارة، أسوة بمشروع القناة المائية الاصطناعية (تشيونغ جاى تشون) في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، والذي ساهم في تسجيل انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة بلغ مقداره 3.6 درجات مئوية.

قالت مجلة «ميد» إن قناة العرب التي تبلغ تكلفة بنائها 5 مليارات دولار، ستغيّر معالم دبي، ففي غضون خمس سنوات من الآن، سيحيل هذا الممر المائي، الذي يبلغ طوله 75 كيلومتراً، أكثر من مليون كيلو متر مكعب من الصحراء إلى مشروع تطويري خلاق ذي إطلالة على الواجهة البحرية.

الشلالات التي تتدفق منها المياه من الجسور المقامة فوق قناة دبي المائية يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار ونصف المتر، وتتوقف تلقائياً عند مرور المراكب نظراً لوجود حساسات تستشعر الحركة.