بلدية دبي تكشف النقاب عن حديقة دبي المتوهجة بموسمها الثاني الأحد القادم

تكشف بلدية دبي النقاب عن الموسم الثاني من حديقة دبي المتوهجة يوم الأحد القادم والتي ستمكن الزوار من الاستمتاع برؤية الألوان وهي تنعكس على الأزهار والأشجار والمعالم الأخرى في الحديقة.

وتعد حديقة دبي المتوهجة أكبر حديقة في العالم تتوهج في الظلام، بتكلفة 30 مليون درهم وتضم هياكل ومرافق مثيرة للأطفال منها الشجرة الناطقة، وجنة الباندا، ومخيم الديناصورات ومدينة الحلوى إضافة إلى نسخة مصغرة من مسجد الشيخ زايد الكبير المصنوعة من 90 ألف كأس وصحن وملعقة من الخزف، ونسخة من برج خليفة مصنوعة من 330 ألف زجاجة دواء صغيرة معبأة بمياه ملونة، وتمتد على طول 12 متراً في حديقة زعبيل، المنطقة (ب)..





المشروع من إنجاز بلدية دبي وهو مستوحى من عجائب الدنيا إذ تأخذك الحديقة في رحلة إلى ماساي مارا حيث تشهد هجرة الحيوانات البرية وصولا إلى أزهار الزنبق في هولندا، في جو من الفعاليات والعروض المباشرة من أداء فرق موسيقية وفنية عالمية ومحلية. وللأطفال نصيب في الحديقة، إذ خصص لهم ركن حيث يمكنهم تعلم العديد من أسرار الحياة بطريقة مسلية.

وتضم الحديقة العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التفاعلية وممشى طويل يقدم أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم.