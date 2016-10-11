الفراشات الملكية تجذب عدسات المصورين في دبي

الفراشة الملكية هي من أجمل الحشرات إذ تتميز بتنوع ألوانها بين البرتقالي و الأسود و الأبيض، أصل موطنها هو أميركا الشمالية، وهي للأسف مهددة بالانقراض. مصور البيان عماد علاء الدين صادف هذا النوع من الفراشات الجميلة في منطقة جميرا بدبي، بالقرب من حديقة الصفا والتقط لها صورا مبدعة تعكس جمال الطبيعة وتنوعها في الإمارة.



تقطع الفراشة الملكية رحلة تصل إلى 4000 كم عبر الرياح، وتمر حياتها بأربعة مراحل مختلفة ، البيضة - اليرقة - الشرنقة - ومن ثم تتطور لتخرج من الشرنقة فراشة ساحرة بجمالها وتجانس أجنحتها الشفافة والمتناظرة، إذ تشبه كلاهما الأخرى بشكل كبير في رسومها وانتظام نقاطها.



الفراشات حول العالم لها رموز خاصة فمثلا: في اليونان ترمز إلى الروح البشرية وفي إيرلندا رمزها الطفل الراحل. وأما في رومانيا فهي ترمز لمشاعر الحب وفي الفلبين ترمز الفراشات السوداء للموت، وفي اليابان فترمز إلى المرأة و الإخلاص في الحياة الزوجية.





