فنون الشوارع في دبي تزين جدران سيتي ووك

في إطار مشروع فني أطلق عليه اسم «مشروع جدران دبي»، اجتمع 16 فنانا عالميا لترك بصماتهم في شوارع دبي، بعدما حولوا جدران سيتي ووك بجميرا، أحد أشهر المناطق السياحية الجديدة في الإمارة، إلى لوحات فنية تجذب الزوار والسياح.

تختلف أحجام اللوحات الفنية بين العملاقة والمتوسطة ونفذها مجموعة من أشهر فناني الشوارع في العالم منهم ماجدة الصايغ التي عملت على حياكة لباسا فنيا لأشجار النخيل المتوزعة على طول الممشى، والأسترالي رونيه ، والفنانة آيكو من طوكيو، وإين من بريطانيا، ونيك والكر وبليك لو رات الشهير برسومات الحيوانات وغيرهم.

مشروع «جدران دبي» هو مبادرة أنشئت لتعزيز فن الشوارع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما بات مفهوم فن الشارع حركة فنية معترف بها عالميا، ويجري إدخالها إلى المنطقة على يد شركة مراس القابضة ومقرها دبي.

المشروع يدعو أشهر الفنانين العالميين لترك بصماتهم الفنية وتحويل الأماكن العامة إلى فضاءات تنبض بالحياة.

افتتح المشروع في مارس عام 2016، بدعوة أشهر فناني الشوارع في العالم من القارات الخمس لكشف النقاب عن أسلوبهم المنفرد في الرسم.

ويهدف مشروع «جدران دبي» لغرس ثقافة فنون الشوارع المثيرة في المقيمين وإدخال أساليب فنية جديدة حتى يستكشفها الجمهور ويستمتع بجمالياتها.



