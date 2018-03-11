العبء الرئيسي يقع على قطر

انحرفت البوصلة في قطر للمرة الألف، لكن هذه المرة ليست كباقي انحرافاتها، إنها أشدّ وطأة وأكثر انجرافاً نحو السقوط الأخير، حيث قرر المتصهين عزمي بشارة، مؤخراً، قراراً جديداً خطيراً، يدعو إلى استجداء اليهود الأميركيين في الكونغرس،
تتواصل فضائح العصابة الحاكمة في الدوحة وآخرها النكتة التي أسموها برنامجاً وثائقياً بعنوان «ما خفي أعظم» تناول تفاصيل محاولة المرحوم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عام 1996 استعادة حكمه الشرعي بعد أن سلبته منه قبل شهور قليلة عصابة من الأبناء العاقّين.
لا شك بأن دبي تميزت عبر تاريخها الطويل كونها شاهداً على تحولات اقتصادية كبرى وعلى تاريخ تجاري متنوع ميزها عن غيرها من مدن وموانئ الخليج. هذا المشهد الاقتصادي هو الذي جعل من دبي حاضنة اقتصادية متميزة ..