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قالوا

العبء الرئيسي يقع على قطر

التاريخ:

سامح شكري

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العبء الرئيسي يقع على قطر لإثبات حسن النوايا وهو ما لم يحدث إلى الآن.

سامح شكري

وزير الخارجية المصري

 

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