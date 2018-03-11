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قالوا

لا نرضى أن يكون الشعب القطري في وضع غير مناسب

التاريخ:

حمد بن عيسى

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لا نرضى أن يكون الشعب القطري في مثل هذا الوضع غير المناسب.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين

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