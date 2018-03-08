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قالوا

نريد مواصلة المزاج التصالحي بين الكوريتين

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نريد مواصلة المزاج التصالحي والحوار الذي جاء نتيجة لإرادة قوية مشتركة بين الكوريتين


كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية

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