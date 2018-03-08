بوادر حل للأزمة الكورية

يحتفي العالم في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة، ليكون هذا التاريخ محطة سنوية للتذكير بأهمية دور المرأة في الحياة العامة وفي مسيرة الدول، وتحفل المنابر بمؤتمرات ومنتديات لمناقشة واقع المرأة والتحديات التي تواجه تقدمها ..
أغدق النظام القطري ملايين الدولارات لتمويل مئات الحملات الإعلامية لتجميل صورته منذ يونيو 2017م، كل تلك الملايين من الدولارات لم تستطع أن تملأ ولو بعشرة أشخاص قاعة من قاعات الأمم المتحدة في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان،
رحل عبدالله محمد صالح بعد معاناة طويلة مع السقام، وبلغني خبر موته وأنا في لندن، ومنعتني ظروفي الصحية أن أكون من بين المشيعين، رحمه الله رحمة واسعة.. وبرحيله وضع عبدالله صالح خاتمة للرواد الكبار من المصرفيين الخليجيين..