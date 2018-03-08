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بوادر حل للأزمة الكورية

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كوريا الجنوبية صاحبة أقوى إرادة ولن تعترف بكوريا الشمالية دولة نووية

مون جيه إن

رئيس كوريا الجنوبية

 

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