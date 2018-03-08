التصرفات الأميركية تهدف لاستفزاز كوريا الشمالية

بعد الثورة التكنولوجية التي أحدثتها التوجهات نحو اقتصاد المعرفة، برزت الأهمية القصوى في توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث كانت سيادة الإنسان على هذا الكون، مرتبطة بتفوقه العقلي على جميع الكائنات،