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التصرفات الأميركية تهدف لاستفزاز كوريا الشمالية

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التصرفات الأميركية تهدف إلى استفزاز كوريا الشمالية للقيام بإجراءات حادة جديدة

سيرغي لافروف

وزير خارجية روسيا

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