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قناة الجزيرة

المصدر:
  • سعود القحطاني مستشار بالديوان الملكي السعودي
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ما تبثه قناة الجزيرة عن دور السعودية في الانقلاب المزعوم مجرد أكاذيب

 

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