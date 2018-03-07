ما تبثه قناة الجزيرة عن دور السعودية في الانقلاب المزعوم مجرد أكاذيب
خلال الشهور الثلاثة تم تداول أخبار عن التنظيم الجديد والذي يسمي نفسه تنظيم «الرايات البيضاء» أو «الفدائيون»، والذي يتخذ من المناطق الشمالية في العراق..
في كل الممارسات التي تخص المرأة سواء كانت عربية أو غير عربية لا بد لهم من أن ينشدوا تلك السمفونية التي اعتدنا عليها..
يبدو أن القوة الناعمة التي تحدث عنها أمير قطر في خطاب متلفز قبل بضعة أشهر قد انقلبت عليه، وتحولت إلى «قوة متوحشة» استطاعت أن تلوي ذراع النظام القطري..
تلعب الرياضة دوراً رائداً في نشر التوعية والثقافة المجتمعية بين الأفراد، وتعمل على التقارب وتبادل الأفكار، وتعد بوابة هامة للمعرفة والصداقة والتعارف بين أبناء المجتمع الواحد..
سواها الزعيم في توقيت مثالي، وأمام خصم كبير، بعد أن عاد بخسارة قبلها بعدة أيام، ليثبت للكل أنه رقم صعب، وعنوان لا يقبل الهزيمة..
لا شك أننا سمعنا بالنجم السماوي الشديد اللمعان «بوليسار»، هذه الثريا المختلفة في جاذبيتها وهي تدور حول نفسها وبسرعة عالية..
ماذا ينقص الساحة الرياضية في رأيكم؟ فهي خياري الوحيد، وأعرف وأعلم فيها بشكل محدود، ولا أدّعي المعرفة، ولكنها تجربة عشتها لا بأس بها..
فلسطين قضية القضايا، هي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة وما يحيط بها، هي بداية الأزمات ونهايتها، فإن كان الاستقرار مطلباً..
على مدى ما يزيد من قرنين من الزمن، والحديث عن المرأة لا يتوقف، ولعل اقتراح كلارا زنكين وهي من قيادات النهضة الثورية في ألمانيا..
الأخطار التي تواجه المنطقة لا يمكن السكوت عليها، خصوصاً أمام ما نراه من محاولات دول إقليمية التمدد في العالم العربي،
رغبة صحف التابلويد في الثرثرة على العائلة البريطانية المالكة، على غرار ما تفعل بالمشاهير، لا وسيلة لإشباعها، وكان اهتمام تلك الصحف منصباً أخيراً على تحركات دوقة كامبريدج وذوقها وطلتها،
يطلق على إيمرسون منانغاغوا، الذي عين في أواخر نوفمبر رئيسا جديدا للبلاد، لقب ننجوينا أي «التمساح» بسبب مكره السياسي،
مع بزوغ صباح اليوم، يفتح مهرجان «دبي كانفس» أشرعته على آخرها، ليعانق جمال شاطئ منطقة «لا مير» في جميرا،
ها هي ميديا الإعلام في الغرب، والشرق أيضاً، تموج بدعوات وادعاءات وإعلانات وأسرار،
لطالما استُخدِمَتْ كلمة «نمرود» على مسامعنا منذ الطفولة، ليتم تقديمه لنا على أنه شخصية جبارة وظالمة، مروجين لهذا الاسم من بين ظلال الأسماء الطاغية،