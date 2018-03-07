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على قطر أن توقف تمويلها للإرهاب

المصدر:
  • عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
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على قطر أن توقف تمويلها للإرهاب حتى يمكن استئناف العلاقات معها

 

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