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الدوحة تفتح الموانئ والأسواق بلا حدود لإيران

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الدوحة تفتح الموانئ والأسواق بلا حدود لإيران على حساب دول الخليج

خالد الهيل

الناطق باسم المعارضة القطرية

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