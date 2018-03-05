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قالوا

نتطلع لأن تكون قطر إيجابية

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نتطلع لأن تكون قطر إيجابية وأن تحرص على وحدة مجلس التعاون

خالد بن أحمد آل خليفة

وزير خارجية البحرين

 

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