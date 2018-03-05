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لا بد لقطر أن تنتقل من حالة النكران الذي تعيشه

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لا بد لقطر أن تنتقل من حالة النكران إلى إدراك الوضع الحالي الذي تعيشه

عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي

 

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