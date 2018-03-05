لا بد لقطر أن تنتقل من حالة النكران الذي تعيشه

جدل عقيم وسوفسطائي لا فائدة منه، هذا الذي انغمس فيه الكثير من المغردين والمتابعين والمعلقين في وسائط التواصل الاجتماعي، على خبر وفاة نجمة بوليوود الهندية الشهيرة «سرديفي كابور» غرقاً في حمام غرفتها بأحد فنادق دبي،
أرسل لي أحد الأحبة، رابطاً أثلج صدري بما احتواه من خبر، الأمر يتعلق بمبادرة لمركز أبوظبي التقني، وإطلاقه برنامجاً لتجارة التجزئة، تستهدف توفير التدريب للشباب المواطنين الراغبين في العمل بقطاع تجارة التجزئة بالدولة،
في الثلث الأخير من شهر نوفمر2017 اجتمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران فيما أطلق عليه «مؤتمر سوتشي» والذي كان يهدف إلى ترويض المعارضة السورية وتليين الأتراك بشأن القبول بالنظام السوري لكن مخرجات ذاك الاجتماع،
لماذا تقرئين الصفحة الرياضية؟ في هذه الصفحة أجد نفسي خارج التصنيفات الجندرية، أعني أن هناك رسالة وأشياء ليس لها علاقة لا ببنيتي الجسدية كامرأة أو تصنيفي الوظيفي أو غيره، شيئا يمنحك القدرة على الدخول إلى أماكن آمنة.