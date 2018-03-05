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قالوا

قطر لا تدرك الواقع

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الفضل في تنازلات قطر لواشنطن بشأن تمويل الإرهاب يعود لدول المقاطعة

أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

 

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