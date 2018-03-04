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يجب اتخاذ موقف حازم للنفوذ الإيراني

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يجب اتخاذ موقف حازم لوضع حد للنفوذ الإيراني على الساحة السورية

نصر الحريري

رئيس وفد هيئة التفاوض السورية

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