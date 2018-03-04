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قالوا

لا يوجد نهاية لعفرين السورية

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لا يوجد نهاية واضحة حول عفرين السورية التي تشهد تدخلاً تركياً

دي ميستورا

المبعوث الأممي في سوريا

 

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