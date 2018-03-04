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التحالف يسيطر على ثلث الأراضي السورية

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التحالف الذي تقوده واشنطن يسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية

ريكس تيلرسون

وزير الخارجية الأميركي

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