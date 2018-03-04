التحالف يسيطر على ثلث الأراضي السورية

«العملية الشاملة سيناء 2018» التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع أجهزة الشرطة، للقضاء على الإرهاب في سيناء، يتطابق مسماها مع الواقع، بمعنى أن الشمول الذي توصف به هذه العملية له أكثر من معنى،