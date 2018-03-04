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قالوا

تصعيد على الساحة السورية

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وقف أعمال القتال في سوريا لا يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

 

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