تصعيد على الساحة السورية

أرسل لي أحد الأحبة، رابطاً أثلج صدري بما احتواه من خبر، الأمر يتعلق بمبادرة لمركز أبوظبي التقني، وإطلاقه برنامجاً لتجارة التجزئة، تستهدف توفير التدريب للشباب المواطنين الراغبين في العمل بقطاع تجارة التجزئة بالدولة،
في الثلث الأخير من شهر نوفمر2017 اجتمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران فيما أطلق عليه «مؤتمر سوتشي» والذي كان يهدف إلى ترويض المعارضة السورية وتليين الأتراك بشأن القبول بالنظام السوري لكن مخرجات ذاك الاجتماع،
ماذا لو لم تتخذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قرارها بمقاطعة قطر في يونيو الماضي؟ وماذا لو لم تفضح تلك الدول دور نظام الدوحة في دعم الإرهاب وتمويل استعراضات القتل المجاني تحت رايات التكفير، وفي بث الفوضى في المنطقة وتدمير الدول وتخريب العمران وتمزيق المجتمعات؟
«العملية الشاملة سيناء 2018» التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع أجهزة الشرطة، للقضاء على الإرهاب في سيناء، يتطابق مسماها مع الواقع، بمعنى أن الشمول الذي توصف به هذه العملية له أكثر من معنى،
هل سمعتم آخر نكتة: حكومة تنظيم الحمدين تحارب الإرهاب؟ لا، هذه قديمة، النكتة الجديدة تقول إن حكومة تنظيم الحمدين تكافح الفساد حتى أنها أسست في جنيف مركزاً لحكم القانون ومكافحة الفساد! أظنكم ستقولون إنها نكتة «بايخة» ولكم الحق في ذلك.