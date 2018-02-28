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مفاوضات التسوية

المصدر:
  • فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي في الأمم المتحدة
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المسلحون في الغوطة أفشلوا مفاوضات التسوية التي اقترحتها روسيا

 

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