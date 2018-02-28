المسلحون في الغوطة أفشلوا مفاوضات التسوية التي اقترحتها روسيا
هذه الحكاية أنقلها عن الصديق الأستاذ بلال البدور، سفير الدولة السابق في المملكة الأردنية الهاشمية..
تأتي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله..
الجميع ذهب يتساءل عن فرص السلام بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم «داعش» في العراق من جانب التحالف، فهل يمكن الآن أن تندفع عجلة السلام بعد هزيمته؟
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
برزت في الآونة الأخيرة، ظاهرة غريبة في تقليد المشاهير، التي تتمثل في تزايد إقبال الصغار والكبار..
الخلاف الأميركي الروسي في أوكرانيا وغيرها من مناطق التنافس بين القوتين، يتجلى أيضاً في سوريا..
«قطر ليست تلك الدولة الصغيرة المزدهرة التي تحتضن جامعات أجنبية، وتملك مباني جديدة، وفريق باريس سان جيرمان..
ملحوظة استوقفتني على هامش تفاعل الإعلام والمغردين مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لبائع السجاد الأفغاني..
في عام (1513) أهدى ميكيافيلي صاحب المقولة الشهيرة «الغاية تبرر الوسيلة» أهم كتبه «الأمير» لحكام فلورنسا..
هناك زعامات تترك بصمات لا يمحوها الزمن على صفحة التاريخ في بلادها والعالم، وتظل الأجيال بعد الأجيال تتذكر، لعقود طويلة..
ها هي ميديا الإعلام في الغرب، والشرق أيضاً، تموج بدعوات وادعاءات وإعلانات وأسرار،
لطالما استُخدِمَتْ كلمة «نمرود» على مسامعنا منذ الطفولة، ليتم تقديمه لنا على أنه شخصية جبارة وظالمة، مروجين لهذا الاسم من بين ظلال الأسماء الطاغية،
نشرت إذاعة «فري راديو أوروبا» أخيراً فيديو لظاهرة طبيعية مذهلة وفريدة من نوعها تحدث في قرية تسمى دينوشا، جنوب شرق
بعد صراع طويل على السلطة، انتخب زعيم الحزب الوطني الإفريقي الحاكم سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب إفريقيا وأدى اليمين الدستورية عقب إزاحة جاكوب زوما عن سدة الرئاسة في 18 فبراير الجاري.
اضطراب طيف التوحد نوع من أمراض النماء العصبي متفاوت الحدة ينطوي على مستويات متوسطة إلى حادة من الأداء الاجتماعي والتواصلي والفكري والسلوكي.