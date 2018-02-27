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إخفاء وجهها المظلم

المصدر:
  • عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
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قطر تحاول إخفاء وجهها المظلم الذي يظهر دعمها للإرهاب.

 

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