قطر تحاول إخفاء وجهها المظلم الذي يظهر دعمها للإرهاب.
هذه الحكاية أنقلها عن الصديق الأستاذ بلال البدور، سفير الدولة السابق في المملكة الأردنية الهاشمية..
برزت في الآونة الأخيرة، ظاهرة غريبة في تقليد المشاهير، التي تتمثل في تزايد إقبال الصغار والكبار..
في أرض دولة الإمارات، أرض التسامح والعطاء، دار زايد الخير تجد أرقى صور الوفاء والعرفان من الجميع مواطنين ومقيمين لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..
نحن اليوم على أبواب انتخابات أخرى للجمعية التي تهم الوسط الصحافي والإعلامي كله، جمعية الصحفيين الإماراتية..
أي قضية رياضية تطرح على الساحة، تكون الأكثر استحواذاً من الجماهير، عندما تظهر على السطح، وتستأثر مساحة إعلامية بصورة أكبر من القضايا الأخرى..
في عام (1513) أهدى ميكيافيلي صاحب المقولة الشهيرة «الغاية تبرر الوسيلة» أهم كتبه «الأمير» لحكام فلورنسا..
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،
اختلط مفهوما الحداثة والتحديث في الثقافة العربية المعاصرة، سواء لدى الأنظمة السياسية أم لدى المتعلمين والمثقفين والناس
إحساس الناس بالزمن، يختلف من شخص لآخر، والأزمنة متداخلة، وامتداد لبعضها، كما يعبر بعض الفلاسفة في مقولاتهم، فمرور سنوات على المرء، تهديه «كبراً»..
لطالما استُخدِمَتْ كلمة «نمرود» على مسامعنا منذ الطفولة، ليتم تقديمه لنا على أنه شخصية جبارة وظالمة، مروجين لهذا الاسم من بين ظلال الأسماء الطاغية،
نشرت إذاعة «فري راديو أوروبا» أخيراً فيديو لظاهرة طبيعية مذهلة وفريدة من نوعها تحدث في قرية تسمى دينوشا، جنوب شرق
بعد صراع طويل على السلطة، انتخب زعيم الحزب الوطني الإفريقي الحاكم سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب إفريقيا وأدى اليمين الدستورية عقب إزاحة جاكوب زوما عن سدة الرئاسة في 18 فبراير الجاري.
اضطراب طيف التوحد نوع من أمراض النماء العصبي متفاوت الحدة ينطوي على مستويات متوسطة إلى حادة من الأداء الاجتماعي والتواصلي والفكري والسلوكي.
ليس بعيداً عن مضمون وأجواء أنماط الحياة في بلدات المكسيك الحدودية، كان منبع ومنهل حكايات روايات الأميركي جون ستاينبك،