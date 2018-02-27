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مشكلة قطر صغيرة جداً

المصدر:
  • سعود القحطاني مستشار في الديوان الملكي السعودي
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مشكلة قطر صغيرة جداً ولا تستحق الطرح في المؤتمرات واللقاءات السياسية.

 

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