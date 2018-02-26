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لمسألة الكردية

المصدر:
  • سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا
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التلاعب الأميركي مع المسألة الكردية أمر خطير للغاية خاصة للأكراد أنفسهم.

 

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