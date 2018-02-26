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تصاعد الأزمة السورية

المصدر:
  • عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
التاريخ:
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نتواصل مع روسيا للضغط على بشار الأسد باتجاه الحل السياسي.

 

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