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مأساة الغوطة

المصدر:
  • دونالد ترامب الرئيس الأميركي
التاريخ:
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ما يفعله النظام السوري وروسيا وإيران عار على الإنسانية

 

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