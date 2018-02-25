مأساة الغوطة

ما يفعله النظام السوري وروسيا وإيران عار على الإنسانية
اضطررت أن أقوم ببحث يدقق في عشرات المقالات والتحليلات العالمية التي تتحدث عن الحالة التي تصيب الدائرة الضيقة حول تنظيم الحمدين وحكومة تميم الهشة..
من جميل ما يروى عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: قلت لأبي: يا أبه أيُّ رجلٍ كان الشافعي فقد سمعتك تُكْثِر من الدعاء له..
هناك مصطلح يشير إلى أن من يكلف أو يتطوع أو يلزم بحمل السلاح أياً كان نوعه، ليمارس العدوان ضد جهة ما لصالح جهة أخرى،
ينطبق على النظام الحاكم في قطر الآن وصف لاعب الجمباز الفاقد للإيقاع والفاعلية، حيث تلعب قطر على المتناقضات توهماً منها أنها تستطيع أن تديرها وتوجهها لمصلحتها..
مر عام ونيف على موجة غير عادية من الأحداث التي تجتاح العالم العربي، وتهدف إلى تغيير النظام السياسي في الشرق الأوسط، وقد اشتعلت
بعد أن جاوزت الثمانين، وبعد أكثر من نصف قرن على زيارتها الأولى لمصر، تعود وفي ذهنها أنها أصبحت بعيدة عن الذاكرة ـ فإذا بها تجد نفسها وسط طوفان من مشاعر الحب والتقدير..
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
تمثّلُ نجاحاتُ هيئة البحرين للثقافة والآثار بقيادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة فرصة للتعريف بجهود هذه الهيئة التي تقدّم لنا؛ خليجيين وعرباً..
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
اعتادت دول العالم على التفاخر بامرأة حديدية تشغل منصبا سياسيا هنا أو هناك، لكننا في الإمارات حظينا بفضل الله بما هو أهم
نشرت إذاعة «فري راديو أوروبا» أخيراً فيديو لظاهرة طبيعية مذهلة وفريدة من نوعها تحدث في قرية تسمى دينوشا، جنوب شرق
بعد صراع طويل على السلطة، انتخب زعيم الحزب الوطني الإفريقي الحاكم سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب إفريقيا وأدى اليمين الدستورية عقب إزاحة جاكوب زوما عن سدة الرئاسة في 18 فبراير الجاري.
اضطراب طيف التوحد نوع من أمراض النماء العصبي متفاوت الحدة ينطوي على مستويات متوسطة إلى حادة من الأداء الاجتماعي والتواصلي والفكري والسلوكي.
ليس بعيداً عن مضمون وأجواء أنماط الحياة في بلدات المكسيك الحدودية، كان منبع ومنهل حكايات روايات الأميركي جون ستاينبك،
تتنوع المشاريع الابتكارية التي سجلت حضوراً مميزاً على منصات معرض أسبوع الابتكار في راك مول بإمارة رأس الخيمة ضمن شهر الإمارات للابتكار.