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«سيناريو حلب»

المصدر:
  • فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة
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لدينا مخاوف من أن الجيش السوري سيكرر «سيناريو حلب» في الغوطة

 

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