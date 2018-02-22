على كل القوات المدعومة من إيران بما فيها حزب الله الانسحاب من سوريا.
الصورة التي بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، ونشرتها العديد من الصحف في العالم أمس، لأب سوري يخرّ محتضناً جثة طفله..
بعد مرور جولتين، لم يظهر جديد من ممثلي الكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا، وإن كان العين والجزيرة هما الأفضل، عطفاً على الأداء والنتائج..
اليوم، أقدم بعض النماذج الوطنية المشرفة، التي تنتمي إلى رياضتنا، خاصة في مجال الكتابة والإعلام الرياضي والتوثيقي، فهم حقاً، مبدعون..
الدول في العالم الآن ثلاثة أنواع: أولها دول كبرى من حيث المساحة وعدد السكان والموارد الطبيعية، ولديها تاريخ مرموق ينفع في
جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب السوري على مدى سبع سنوات وما زالت متواصلة جرائم مروعة ندر أن شهد لها التاريخ مثيلاً،
في كل تلك الرسائل التي وصلتني تعليقاً على مقال البارحة «طعم العراق»، لمست جرح العراق غائراً ينزف من قلوب كل العرب..
شرعت الدولة، القوانين واللوائح التنفيذية، لتنظيم الحياة المجتمعية في جميع القطاعات، ومنها القطاع الرياضي، فقد أصدر مجلس الوزراء..
يأتي حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الثاني عالمياً، من حيث ثقة الشعب بالحكومة، بحسب مؤشر إيدلمان للثقة 2018..
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
لا اعتقد أن هناك مشجعاً عربياً أو متابعاً كروياً سيقوم بدفع اشتراك لمتابعة ومشاهدة دوري لا يعرف عنه شيئا إلا ما ندر..
نشرت إذاعة «فري راديو أوروبا» أخيراً فيديو لظاهرة طبيعية مذهلة وفريدة من نوعها تحدث في قرية تسمى دينوشا، جنوب شرق
بعد صراع طويل على السلطة، انتخب زعيم الحزب الوطني الإفريقي الحاكم سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب إفريقيا وأدى اليمين الدستورية عقب إزاحة جاكوب زوما عن سدة الرئاسة في 18 فبراير الجاري.
اضطراب طيف التوحد نوع من أمراض النماء العصبي متفاوت الحدة ينطوي على مستويات متوسطة إلى حادة من الأداء الاجتماعي والتواصلي والفكري والسلوكي.
ليس بعيداً عن مضمون وأجواء أنماط الحياة في بلدات المكسيك الحدودية، كان منبع ومنهل حكايات روايات الأميركي جون ستاينبك،
تتنوع المشاريع الابتكارية التي سجلت حضوراً مميزاً على منصات معرض أسبوع الابتكار في راك مول بإمارة رأس الخيمة ضمن شهر الإمارات للابتكار.