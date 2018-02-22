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الانسحاب من سوريا

المصدر:
  • جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا
التاريخ:
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على كل القوات المدعومة من إيران بما فيها حزب الله الانسحاب من سوريا.

 

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