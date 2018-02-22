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سوريا

المصدر:
  • ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي في سوريا
التاريخ:
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الوضع الحالي في سوريا هو الأسوأ منذ أربعة أعوام

 

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