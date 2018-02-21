الصراع في اليمن تقف وراءه أطرافٌ معروفة تستهدف إشعال المنطقة
تعد قضية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط من القضايا التي أخذتها دولة الإمارات بجدية كبيرة .
كل الناجحين، من أبناء الوطن، نفتخر بهم، فهم يحلمون كيف سيكون مستقبلهم؟ ويتخيلون كل التفاصيل فيه، ثم يعملون كل يوم، من أجل بلوغ رؤيتهم البعيدة هذه..
يجتاح العالم، حمى كرة القدم هذه الأيام بدرجة عالية، ولا نرى «العك»، إلا في عالمنا العربي، للأسف الشديد، ووصلت الخلافات حد الغليان والمعارك بالأيدي والأقدام..
مجزرة مقديشيو لم تلفت أنظار إعلامنا العربي، تعاملنا معها وكأنها حدث لا يستحق المتابعة والتحليل والتفسير، 300 جثة متفحمة انتشلت..
ما زلت أقول لأصدقائي الذين يسألونني عن أجمل المدن التي زرتها، أو عما إذا كانت ثمة أماكن أحلم بالذهاب إليها، إنني لم أسافر كما ينبغي لمسافر أن يكون مخلصاً لترحاله..
ها هم أبطال الإمارات البواسل ضمن قوات التحالف العربي يقومون بدور رئيسي في عمليات القتال من أجل الحق والعدل والشرعية..
احتفى البحرينيون على مدى يومين، بشاب بحريني من المشاركين في مسابقة «الصوت ـ The Voice»، قدم خلالها أغنية من «فن الصوت»..
الرغيف قمر الفقراء. الليل عتمة مضيئة للأثرياء، حالكة لكل من ليس في سمائه قمر. ثمة من يسرق الأقمار. يخبئها في خزانة من حديد..
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
اضطراب طيف التوحد نوع من أمراض النماء العصبي متفاوت الحدة ينطوي على مستويات متوسطة إلى حادة من الأداء الاجتماعي والتواصلي والفكري والسلوكي.
ليس بعيداً عن مضمون وأجواء أنماط الحياة في بلدات المكسيك الحدودية، كان منبع ومنهل حكايات روايات الأميركي جون ستاينبك،
تتنوع المشاريع الابتكارية التي سجلت حضوراً مميزاً على منصات معرض أسبوع الابتكار في راك مول بإمارة رأس الخيمة ضمن شهر الإمارات للابتكار.
يقال إن الرحالة الوحيد الذي لم يكن جاسوساً أو راهباً مندساً ليتوغل أرض جزيرة العرب، هو الفرنسي شارل أوغست هوبير،
مسميات وألقاب مختلفة أطلقها أهالي حتا على الجبال المحيطة بمنطقتهم، تناقلوها جيلاً بعد آخر حتى ترسخت في أذهانهم،