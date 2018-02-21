إشعال المنطقة

كل الناجحين، من أبناء الوطن، نفتخر بهم، فهم يحلمون كيف سيكون مستقبلهم؟ ويتخيلون كل التفاصيل فيه، ثم يعملون كل يوم، من أجل بلوغ رؤيتهم البعيدة هذه..