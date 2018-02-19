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تصعيد في سوريا

المصدر:
  • عبد الله الثاني ملك الأردن
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جهود بوتين بالتنسيق معنا سمحت بتهيئة ظروف جيدة جنوب سوريا.

 

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