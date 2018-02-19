تصعيد في سوريا

جهود بوتين بالتنسيق معنا سمحت بتهيئة ظروف جيدة جنوب سوريا.
يجتاح العالم، حمى كرة القدم هذه الأيام بدرجة عالية، ولا نرى «العك»، إلا في عالمنا العربي، للأسف الشديد، ووصلت الخلافات حد الغليان والمعارك بالأيدي والأقدام..
يتفق العلماء والباحثون أن البشرية ما كان لها أن تبلغ مراحل حضارية متقدمة، لولا اعتماد الإنسان على الملاحظة والبحث والاستقراء
في مقال لي نشر في البيان استعرضت فيه أعمال مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي لعام 2018، وأشرت إلى خطاب ألقاه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية..
من الواضح أن العناد القطري لا حدود له، وأن تنظيم الحمدين قد أخذ على عاتقه المضي قدماً في سياساته الداعمة والممولة للإرهاب..
نعود إلى أوراقنا القديمة، فتحمل لنا الكثير من الشجن، وتثير أحزاناً كانت ذات يوم رؤى لمستقبل لم تتحقق الكثير من أحلامه..
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
في لقاء سريع جمعني مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق سألته: ما رؤية العراق الجديدة؟.
القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في دبي الأسبوع الماضي ليست حدثاً عادياً في أجندة فعاليات الإمارة، وهي كثيرة..
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
في زمن «عهد التميمي» تدركين أننا لسنا وحدنا من يلهمهن!
اضطراب طيف التوحد نوع من أمراض النماء العصبي متفاوت الحدة ينطوي على مستويات متوسطة إلى حادة من الأداء الاجتماعي والتواصلي والفكري والسلوكي.
ليس بعيداً عن مضمون وأجواء أنماط الحياة في بلدات المكسيك الحدودية، كان منبع ومنهل حكايات روايات الأميركي جون ستاينبك،
تتنوع المشاريع الابتكارية التي سجلت حضوراً مميزاً على منصات معرض أسبوع الابتكار في راك مول بإمارة رأس الخيمة ضمن شهر الإمارات للابتكار.
يقال إن الرحالة الوحيد الذي لم يكن جاسوساً أو راهباً مندساً ليتوغل أرض جزيرة العرب، هو الفرنسي شارل أوغست هوبير،
مسميات وألقاب مختلفة أطلقها أهالي حتا على الجبال المحيطة بمنطقتهم، تناقلوها جيلاً بعد آخر حتى ترسخت في أذهانهم،