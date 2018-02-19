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البقاء في سوريا

المصدر:
  • سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي
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الولايات المتحدة تريد البقاء في سوريا لفترة طويلة إن لم يكن إلى الأبد.

 

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