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نظام الأسد

المصدر:
  • نيكاي هايلي مندوبة أميركا في الأمم المتحدة
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روسيا تحمي استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية وترفض محاسبته

 

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