قرار ترامب حول القدس

المصدر:
  • نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني
التاريخ:
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بعد قرار ترامب حول القدس لا يمكننا أن نستمر في اعتبار واشنطن وسيطاً نزيهاً

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